السويداء السورية تحيي ذكرى الانتصار على الإرهاب

العالم - سوريا

وتضمنت الفعالية التي بدأت بوضع أكاليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة تقديم لوحات فلكلورية لفرقة شهرزاد السورية تعكس بعضاً من التقاليد والقيم النضالية والكفاحية المتجذرة، للذود عن أرض الوطن لتبقى رايته خفاقة.

وأكدت الكلمات التي ألقيت خلال الفعالية باسم أهالي الشهداء، ومشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين، وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي أن هذه المعركة جاءت امتداداً للإرث والتاريخ النضالي الذي سطره الآباء والأجداد في التصدي للمعتدين منذ الاحتلالين العثماني والفرنسي، وصولاً إلى يومنا هذا، وستبقى ملحمة خالدة ومأثرة حية في تاريخ سورية الكفاحي والنضالي تستذكرها الأجيال بعد تحقيق الانتصار فيها، وهزيمة الإرهابيين، وإفشال مخططاتهم بفضل صمود وبطولات وتضحيات الأهالي والجيش العربي السوري الذي تابع مهمة تطهير البادية الشرقية من الإرهاب إلى ما بعد تلول الصفا.

شارك في الفعالية محافظ السويداء المهندس بسام بارسيك، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير، ورئيس مجلس محافظة السويداء رسمي العيسمي، وسماحة شيخي عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع وحمود الحناوي، وحشد من فعاليات رسمية وحزبية وشعبية وأهلية.