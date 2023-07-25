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روسيا تحبط هجوم مسيرتين على سفينة دورية في البحر الأسود

روسيا تحبط هجوم مسيرتين على سفينة دورية في البحر الأسود
الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء إحباط هجوم بمسّيرتين بحريتين كان يستهدف سفينة دورية في البحر الأسود.

العالم - روسيا

جاء ذلك في وقت تشهد المنطقة تزايدا في التوتر بين موسكو وكييف في أعقاب إنهاء روسيا العمل باتفاقية لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة أن "القوات المسلحة الأوكرانية نفذت محاولة غير ناجحة ليلا عبر مسيرتين بحريتين ضد سفينة الدورية سيرغي كوتوف"، مشيرة إلى أن األخيرة لم تتعرض ألضرار وتواصل أداء مهامها.

وكانت أوكرانيا قد تبنت يوم أمس، الهجوم بمسيرتين على موسكو خلال الليل ما يدل على هشاشة وضع العاصمة الروسية.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية رفض الكشف عن اسمه إن الهجوم على موسكو "كان عملية خاصة لجهاز الإستخبارات العسكرية".

إعلان المسؤولية الذي نادرا ما يحصل من جانب كييف التي اعتادت النفي أو عدم التعليق على الهجمات، يأتي فيما وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد على الضربات الروسية ضد أوديسا والتي نفذت في نهاية الأسبوع وأوقعت قتيلين وألحقت أضرارا بكاتدرائية تاريخية.

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