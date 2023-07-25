مباحاث ثنائية إيرانية كازاخية لحماية بيئة بحر قزوين

العالم - إيران

ولدى استقباله سفير كازاخستان في طهران أشار رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية علي سلاجقه، إلى القواسم الثقافية والدينية المشتركة بين إيران وكازاخستان، وقال إن سياسة جمهورية إيران الإسلامية، وخاصة في الحكومة الحالية، هي تطوير العلاقات مع الدول الصديقة والجارة والمسلمة، قائلا: نأمل أن تتطور علاقاتنا الطيبة مع دول كازاخستان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.

وأوضح سلاجقة بأن اتفاقية حماية بيئة بحر قزوين والمعروفة باتفاقية طهران هي اتفاقية مشتركة بين الدول الساحلية الخمس المطلة على بحر قزوين، لافتا إلى أن هذه الاتفاقية لم تحقق أي إنجازات ملموسة حتى الآن.

وأضاف سلاجقة بأنه في السنوات الأخيرة، انخفض تدفق المياه في بحر قزوين وازداد تركيز الملوثات فيه مما شكل ظروفا غير مناسبة لهذا البحر، مؤكدا على ضرورة إدارة هذا الأمر بالتعاون مع الدول الساحلية.

وفي إشارة إلى استضافة إیران الملتقى الدولي السابع للغبار لعام 2023 واحتفالها بالذكرى السنوية لاتفاقية طهران في إيران، أعرب رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية عن أمله في معالجة القضايا المتبقية حتى الملتقى الدولي السادس للغبار بسرعة.

وبخصوص حدوث التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم وتداعياتها، وصف سلاجقة حدوث العواصف الترابية بأنها من أهم هذه العواقب والمشاكل التي يواجهها المجال البيئي مشيرا إلى ضرورة حل هذه المشكلة على المستوى الدولي وعبر إبرام اتفاقيات مشتركة.

وفي إشارة إلى الاجتماع الإقليمي لوزراء البيئة الذي استضافته إيران في 12 تموز/يوليو من العام الماضي، أفاد بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت يوم 12 تموز/يوليو يوما دوليا لمكافحة العواصف الرملية والترابية كنتيجة لعقد هذا الاجتماع الإقليمي.

وبناء عليه عُهد إلى إيران باستضافة الملتقى الدولي لمكافحة الغبار والعواصف الترابية الذي سيعقد يومي 9 و10 أيلول/سبتمبر 2023 في طهران ومن المتوقع أن يحضر هذا الملتقى ما لا يقل عن 60 من كبار المسؤولين من مختلف دول العالم.

واستطرد سلاجقة موجها دعوة إلى وزير البيئة والسفير الكازاخستاني لدى طهران لحضور هذا المؤتمر.

بدوره أكد السفير الكازاخستاني لدى طهران آسخت أورازباي على المتابعة اللازمة لمشاركة وزير البيئة الكازاخستاني في هذا المؤتمر، معربا عن شكره وتقديره لدعوة الجمهورية الاسلامية الإيرانية للمشاركة في الملتقى الدولي لمكافحة الغبار والعواصف الترابية.

وأضاف السفير الكازاخستاني لدى طهران بأن مشكلة الغبار أصبحت مؤخرا تمثل تحديا في كازاخستان معتبرا عقد الملتقى الدولي لمكافحة الغبار والعواصف الترابية بأنه فرصة جيدة لمراجعة الحلول الإدارية لهذا التحدي.

كما واعتبر بحر قزوين التراث المشترك للدول الساحلية لهذا البحر، لافتا إلى أن تراجع مياه بحر قزوين له آثار ملحوظة على ساحل كازاخستان ومن الضروري أن تتعاون الدول الأعضاء في اتفاقية طهران لإدارة التحديات البيئية لهذا البحر.

وفي إشارة إلى العلاقات الإيرانية- الكازاخستانية الجيدة في جميع المجالات، اعتبر سفير كازاخستان لدى طهران بأن تطوير العلاقات البيئية هو أحد مجالات التعاون المشترك بين البلدين.