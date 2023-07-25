امير عبداللهيان يؤكد على اتخاذ إجراء رادع لمنع تكرار الإساءة الى القرآن الكريم

العالم - إیران

وكتب وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان تغريدة على تويتر مساء الثلاثاء : اقدم شكري لاهتمام الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وتعاون وزراء الخارجية مع الاقتراح المشترك الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق في عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية.

وأضاف: هدفنا المشترك هو اتخاذ إجراء فعال ورادع في عدم تكرار الإساءة للقرآن الكريم وغيره من الكتب المقدسة.



يذكر انه في الخميس 20 يوليو/تموز ، وللمرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية ، اقدم المواطن السويدي من اصل عراقي "سلوان موميكا" البالغ من العمر 37 عامًا على حرق نسخة من القرآن الكريم بحماية الشرطة السويدية. حيث قام بهذا العمل الشنيع اول مرة في 28 يونيو /حزيران الماضي، واستمرارًا لهذه الإساءات المتسلسلة ، قامت جماعة يمينية متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في كوبنهاغن ، بعد يوم واحد في21 يوليو/تموز ، وتكرر هذا العمل الشنيع في الدنمارك يوم الاثنين 24 يوليو /تموز الحالي.

وواجهت هذه الإساءات ردة فعل الدول الإسلامية وأدت إلى استدعاء سفراء ورؤساء البعثات السويدية والدنماركية إلى وزارة خارجية هذه الدول.

وبعد الانتهاك الثاني لحرمة القرآن الكريم في السويد ، دعا كل من حسين أمير عبداللهيان وفؤاد حسين وزيرا خارجية ايران والعراق في اتصال هاتفي ضمن ادانتهما لهذه الأعمال الشنيعة، الى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.

وأكد أمير عبداللهيان عقد هذا اللقاء في اتصال هاتفي مع "حسين إبراهيم طه" الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما دعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى عقد هذا الاجتماع في مشاورات هاتفية مع نظرائه في الدول الإسلامية.



وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد علقت أنشطة ممثل مملكة السويد في هذه المنظمة بسبب تدنيس القرآن الكريم في استوكهولم. وأعلنت منظمة التعاون الإسلامي في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت: "أعلنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للحكومة السويدية أنها قررت وقف أنشطة الممثل الخاص لمملكة السويد في منظمة التعاون الإسلامي".



وفي هذا الصدد أعلن المتحدث بأسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، مساء الثلاثاء بان الاجتماع الطارئ الافتراضي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقد يوم الاثنين القادم.