أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 26 يوليو 2023

جمهوري اسلامي ..

زلزال سياسي بالكيان الصهيوني.. تظاهرات غضب حاشدة تنديدا بمصادقة الكنيست على التغييرات القضائية.

سياست روز ..

الكيان الصهيوني يدخل مسار حرب داخلية بتصاعد الإحتجاجات والعصيان المدني.

جام جم ..

ايران ترد على إفتعال أمريكا للأزمات.. تعزيز القدرات الصاروخية بصاروخ أبو مهدي.

افكار ..

وزير الدفاع .. دائرة دفاعنا البحري إتسعت أضعافا بدخول الصاروخ "أبو مهدي " مجال الخدمة .

كيهان ..

مائة يوم حرب داخلية بالسودان تحصد أرواح ما يقرب من خمسمائة طفل سوداني.

مردم سالاري ..

مندوبنا في الأمم المتحدة يؤكد إستعداد ايران لدخول مجال إعادة الإعمار بسوريا .

اطلاعات ..

مجلة فورين بوليسي الأمريكية .. سياسة العقوبات تحمل نتائج خطرة للإقتصاد الأمريكي .

خراسان ..

مصادقة الكنيست على التغييرات القضائية , إنتصار لنتنياهو وفشل خطير للكيان الصهيوني برمته.

ابرار ..

تزايد المخاوف في تل أبيب من إحتمال وقوع إنقلاب عسكري كبير .

افتاب يزد ..

القيادة العسكرية الأوكرانية تتحدث عن تحقيق تقدم مهم في جبهات القتال جنوب أوكرانيا.

رسالت ..

بوتين ونظيره البيلاروسي لوكاشينكو يتباحثان حول مجموعة فاغنر والحشود العسكرية البولندية.

جوان ..

المتطرفون العنصريون في الدانمارك يضرمون النار مرة أخرى في المصحف الشريف بكوبنهاغن .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها ( زلزال سياسي بالكيان الصهيوني )..

مصادقة الكنيست على مشروع نتنياهو الداعي لاجراء تغييرات قضائية تحجم صلاحيات المحكمة العليا فجّرت احتجاجات غاضبة هائلة في فلسطين المحتلة في تطور قد يدفع الازمة الساخنة منذ اشهر في الكيان الى مستويات اكثر خطورة وربما الى حافة حرب اهلية .

"هناك مخاوف جدية بتل أبيب من إحتمال وقوع إنقلاب عسكري للإطاحة بنتنياهو وحكومته يؤدي لتفجير الأوضاع برمتها بالكيان "

المعارضة بفلسطين المحتلة ترى ان نتنياهو يريد عبر مشروعه الذي تحوَل لقانون لتحجيم القضاء, البقاء في السلطة مهما كان الثمن, فيما تخطط الاحزاب اليمينية الاكثر تطرفا في حكومته لتمرير مشاريع ومخططات وطموحات بالغة الخطورة قد تجرُّ الكيان لحرب كبرى. في هذا الخضم حذر مراقبون سياسيون بتل ابيب من ان الامور تتجه نحو وقوع انقلابٍ عسكري بانضمام الاف العسكريين وعشرات الجنرالات للمعارضة.

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان عن ( تكرار الإساءة للقرآن الكريم بالدنمارك) في مقال بهذا العنوان قائلة ..

في تحدٍّ لكل اجواء الادانة في العالم الاسلامي والعالم اقدم تنظيم " الوطنيون الدنماركيون " العنصريّ المتطرف على اِضرام النار مرةً اخرى باقلَّ من اسبوع بنسخةٍ من المصحفِ الشريف مقابلَ السفارةِ المصرية بكوبنهاغن هذه المرة .

"إن إكتفاء الحكومة الدنماركية بإبداء أسفها إزاء إحراق هذا التنظيم للقرآن الكريم مقابل السفارة العراقية قبل أيام شجعه على تكرارها"

الحكومة الدنماركية تذرعت عندها بنفسِ الذريعة التي سبق ان طرحتها السويد لتبرير السماح لمتطرف سويديٍّ من اصول عراقية باضرام النار مرتين بنسخ من القرأن الكريم باستوكهولم, وهي ذريعة حرية الرأي المعهودة .

في الواقع انَّ مثل هذه الجرائم والاساءات الصارخة للمقدسات الاسلامية قد تستمر في ظل المواقف المائعة للحكومات الغربية هذا ما لم يتمَّ توحيد مواقف بلدان العالم الاسلامية لجعل مثل هذه الجرائم مكلفَةً وباهضة َالثمن لمن يقف وراءها ولمن يبررها .

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها ( تزايد إحتمال مساءلة بايدن)..

لَوَّح رئيس مجلس النواب الامريكي كيفین مكارثي, بأنّ احتمال استدعاء بايدن في مسائلة من قبل الكونغرس بشأن النشاطات والفعاليات التجارية لاُسرته, لم يعد مستبعدا.

"مكارثي نوه بإعداد المدعي العام الفدرالي قائمة إتهامات لأفراد بأسرة بايدن بينهم نجله هانتر حول صفقات تجارية خارجية غامضة"

واوضح مكارثي بأن هناك غموضا يلفّ ابرام افرادٍ باسرة بايدن لصفقات تجارية مع بلدان مثل الصين ورومانيا عبر استغلال نفوذ بايدن الرئاسي.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها ( تعقيدات في العلاقات الروسية التركية )..

هناك من يرى أن حقبة العلاقات الايجابية بين تركيا وروسيا قد انتهت عمليا منذ مدة الى حدٍّ دفع بموسكو لاطلاق تحذيراتٍ من اَنَّ تركيا تتحوَّل لبلد غير صديق .

"إن أزمة الإقتصاد التركي ربما تكون العامل الرئيسي وراء تغيير أردوغان سياساته لصالح العودة للغرب بما زاد المسافة مع روسيا"

هذا التغيير طفا بصورةٍ صارخة على السطح باعلان اردوغان عن موافقةٍ مفاجِأَةٍ لانضمام السويد للناتو بقمةِ الحلف بلتوانيا, وجاءت الضربة التركية الثانية للعلاقات مع روسيا بمطالبةِ انقرة بخروج القواتِ الروسية من منطقة قره باغ المتنازع عليها بين ارمينيا وجمهوريةِ اذربيجان بجنوب القوقاز الامر الذي اثار المزيد من الاستياء بموسكو, وبالطبع تواصل تركيا ارسال المسيَّرات والذخائر الحربية لاوكرانيا. ان الرد الروسي على كل ذلك بدأ متأنياً بعضَ الشيئ كما يبدو بمنعِ سفينةِ شحنٍ تركية من الوصول لميناءٍ على البحر الاسود بذريعة ضبط متفجراتٍ فيها, ولكنَّ الامور قد تشهد تعقيداتٍ جديةً في العلاقات خاصةً بوجود مناطق احتكاك مرشحة للتسخين.

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( ثاني إساءة للقرآن بالدنمارك)..

بعد اكتفاء الحكومة الدنماركية بابداء اسفها فقط ازاء اضرام تنظيم " الوطنيون الدنماركيون النار بالمصحف الشريف قبل ايام عاد هذا التنظيم لتكرار جريمته باضرام النار مرة اخرى بالمصحف الشريف مقابل السفارة المصرية بكوبنهاغن هذه المرة في تحدٍّ صارخ لكل اجواء الادانة الاسلامية والدولية لهذه الجرائم .

"إن السويد والدنمارك تحولتا عمليا لبؤرة تحتضن جماعات وتيارات عنصرية متطرفة تصول وتجول بعدائها للاسلام تحت مظلة حرية الرأي"

ان مواقفَ السويد والدنمارك المائعة جعلت مثل هذه التنظيمات والجماعات العنصرية تتجرأ في مواصلةِ وتكرار جرائمها واساءتِها للمقدسات الدينية لما يقرب من ملياري مسلم في العالم .