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النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته

النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مصدر مقرب من الرئاسة في النيجر، بأن عناصر من الحرس الرئاسي حاصروا مكتب الرئيس محمد بازوم، ومقر إقامته، ومنعوا الوصول إليه، صباح الأربعاء، لسبب غير محدد حتى الآن.

العالم - افریقیا

وبينما رجحت تقارير احتمال أن تكون هناك محاولة انقلاب، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن حركة المرور طبيعية في محيط المقر الرئاسي، كما لم تسمع أصوات إطلاق نار، ولم تظهر أي آليات عسكرية.

وقال أحد أقارب الرئيس في اتصال مع صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الرئيس بازوم وزوجته "بخير وبصحة جيدة" وهما موجودان في المقر الرئاسي، مؤكدا أن ما يجري "ليس انقلابا"، لكنه توتر بسبب "مشكلة مع الحرس الرئاسي"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق نقلت مجلة "جون أفريك" عن مصدر عسكري إقليمي، قوله إن المتمردين الذي يوقفون الرئيس لا يزال عددهم غير معروف، فيما قال مصدر آخر مقرب من الرئاسة للمجلة إن بازوم "سليم ومعافى" و"يتفاوض" مع الجنود المعنيين.

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النيجر.. أنباء عن حصار عناصر من الحرس الرئاسي مكتب الرئيس ومقر إقامته

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