شاهد.. فيديو دعائي يظهر حدة حالة الانقسام في كيان الاحتلال

العالم - الاحتلال

مقطع الفيديو الدعائي يلخص ما يعيشه كيان الاحتلال الاسرائيلي من حالة انقسام طولي وعرضي وصلت للبقرة المقدسة في تل ابيب، الجيش.

الفيديو باختصار حوار بين قائد طائرة اسرائيلي يطلب منه جندي على الارض غطاء جويا، فيجب قائد الطائرة هل انت مع التعديلات القضائية ام لا؟ ويعيد السؤال عليه مرة اخرى. وفي الختام وبعد ان يصاب الجندي على الارض يطلب عدم ادخال السياسة في الجيش.

وقرار طياري الاحتياط الذين اعلنوا رفضهم للخدمة في ظل استمرار حكومة نتنياهو في تمرير التعديلات القضائية خلق هزة غير مسبوقة في كيان الاحتلال، ففي تل ابيب يعتبرون الجيش هو الضمان لاستمرار كيانهم وخاصة ان الجيش كان حتى العام 2005 يعتبر المؤسسة التي تصدر الساسة ورؤساء الحكومة، واصابة الجيش بانقسام يعني انتهاء السياج الحامي للكيان.

ورغم كل المخاوف من نشوب حرب اهلية داخل كيان الاحتلال الى أن الكنسيت الاحتلال الإسرائيلي أقرّ يوم الاثنين تقليص "حجة المعقولية" التي تقوض عمل السلطة القضائية وتمنح حرية أكثر للسلطة التنفيذية ضمن إطار التعديلات القضائية، في القراءة الثالثة، بحيث تم التصويت، بأغلبية 64 نائباً، بعد انسحاب المعارضة من الجلسة.

وحاول آلاف المتظاهرين عرقلة وصول أعضاء "الكنيست" إلى مبناه، وأغلقوا مداخله، كما أغلقوا الطرق المؤدية إليه.

من جهته، أعلن رئيس المعارضة، يائير لابيد، أنّه "سيتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا، اليوم الثلاثاء، ضد بند "حجة المعقولية"، الذي أقرّه "الكنيست".

وبعد إقرار أول مشروع قانون من التعديل القضائي للحكومة، يوم أمس، حذّر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، إيهود أولمرت، من أن "إسرائيل" الآن في "حرب أهلية".

ويرى مراقبون أن الايام المقبلة في كيان الاحتلال حُبلى بالاحداث والهزات الارتدادية لقرار ضباط سلاح الطيران ستكون كارثية.