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محكمة الاحتلال العليا ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية

محكمة الاحتلال العليا ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية
الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المحكمة العليا في كيان الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، الامتناع عن إصدار أمر احترازي بتجميد سريان مفعول التعديل القضائي على قانون "حجة المعقولية"، الذي أقره الكنيست الاثنين الماضي.

العالم - الاحتلال

وقالت المحكمة إن "جلسة للنظر في الالتماسات المقدمة ضد التعديل تم تأجيله إلى موعد لم يحدد بعد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل"، مشيرة إلى أن التعديل القانوني أصبح نافذا، بعد أن سجل رسميا صباح اليوم في سجل القوانين في كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وصادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست)، الاثنين الماضي، على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".

من جهته، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه "سيتم الاستئناف أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".

ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف المتطرف الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المستوطنين.

ويشهد كيان الاحتلال الاسرائيلي سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب".

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محكمة الاحتلال العليا ترجئ النظر في التماس تجميد العمل بقانون التعديلات القضائية