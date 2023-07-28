آخر تفاصيل حادث الحريق في كربلاء المقدسة

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وأشار مراسلنا الى أنه فيما يتعلق باسباب الحريق لم تصدر اي بيانات رسمية من قبل الدفاع المدني في محافظه كربلاء المقدسة او الاجهزه الامنيه في كربلاء المقدسة الا انها بعض المصادر غير الرسميه تحدثت عن انفجار اسطوانات غاز حيث تستخدم بعض المواكب الحسينية اسطوانات الغاز، وكذلك المحال التجارية والمنازل من اجل عمليات الطهي ما ادى الى نشوب هذا الحريق وارتفعت اعمدة الدخان منوها الى أنه حتى هذه اللحظة لم يصدر اي بيان عن عدد الجرحى والمصابين او الضحايا نتيجة هذا الحريق.

وأضاف مراسلنا ان سبب الحريق بحسب مصادر اولية عبارة عن انفجار اسطوانات للغاز بسبب إرتفاع درجات الحرارة، دون معرفة حجم الخسائر الناتجة عن الحادث لغاية الان.

وأعلنت وزارة الداخلية إخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن للأقمشة قرب حرمي الإمامين الحسين بن علي وأخيه أبي الفضل العباس(ع) بمدينة كربلاء وسط الزخم الحاصل من تواجد مئات آلاف من الزائرين لإحياء مراسم ذكرى عاشوراء، و إنه بحضور وزير الداخلية، وفرق الدفاع المدني والجهات المساندة تشرع بعملية اخماد حادث حريق اندلع في مخازن اقمشة بشارع الإمام علي ، بمحافظة كربلاء.

بدوره قال سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية إن ما سُمع من دوي انفجارات ناجم عن انفجارات خزانات للوقود قرب الحريق بفعل الحرارة العالية، مؤكدا أنه لا يوجد عمل إرهابي من تفجير او غيره من الهجمات وأضاف أن الأمور مسيطر عليها، وفرق الإطفاء التابعة لمديرية الدفاع المدني تقوم بإخماد الحريق.

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