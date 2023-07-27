السفير الإيراني يبحث العلاقات الثنائية مع مسؤول بالدوما الروسي

العالم - إيران

وفي هذا الاجتماع الذي عقد مساء الأربعاء في مقر الدوما الروسي، أكد سلوتسكي أن التفاعل بين إيران وروسيا مستمر كحليفين استراتيجيين والتعاون الثنائي في مجال الاقتصاد والأمن والثقافة آخذ بالنمو.

ورحب عضو مجلس الدوما الروسي بتعزيز التعاون البرلماني بين موسكو وطهران، وأعلن استعداد روسيا للمشاركة في الاجتماع القادم لمنتدى التعاون البرلماني الآسيوي بمبادرة من إيران.

وأعرب سلوتسكي عن ارتياحه للخطوات التي اتخذتها جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية أذربيجان في حل القضايا الثنائية، وذكّر بدور الأطراف الثالثة في تدمير العلاقات بين طهران وباكو، وقال: متابعة موضوع ممر "شمال – جنوب" في إطار التعاون الثلاثي بين روسيا وإيران وجمهورية أذربيجان، ستلعب دورا بناء في استمرار هذا المسار.

وفي جزء آخر من حديثه، استنكر رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما تدنيس القرآن الكريم في السويد والدنمارك وقال: لا يحق لأحد أن يهين المقدسات، ونعتبر التصرف الذي حصل في بعض الدول الأوروبية بانه خاطئ، ولهذا السبب فقد قدمنا في بيان الدوما، ​​ردا قويا على هذا العمل المهين.

*يمكن البدء في إنشاء خط سكة حديد رشت - آستارا

وفي هذا اللقاء، قال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا، في إشارة إلى المتابعة الثنائية لتنفيذ عقد إنشاء خط سكة حديد "رشت – آستارا" (شمال غرب إيران): إن وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية قد حصلت على جزء كبير من الأرض اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وبالتالي، يمكن البدء في إنشاء خط السكة الحديد هذا ؛ ومع المتابعة المستمرة، سيتم تجهيز الجزء المتبقي من الأراضي لتنفيذ هذا المشروع.

وفي إشارة إلى الدور المهم الذي تلعبه المجالس والبرلمانات الآسيوية في العلاقات بين دول هذه القارة، قال كاظم جلالي: إن تطوير التعاون البرلماني بين إيران وروسيا مطروح على جدول الأعمال، ولهذا الغرض، سنشهد في المستقبل القريب، زيارات متبادلة لوفود برلمانية بين البلدين.

وفي جانب آخر من حديثه، أعرب جلالي عن تقديره لمواقف الرئيس بوتين والدوما في إدانة تدنيس القرآن الكريم في بعض الدول الأوروبية، وقال: إن الكتاب المقدس لمسلمينا هو خطنا الأحمر، والإجراء الذي تم في هذا الصدد وهو تدنيس القرآن الكريم في الدول الغربية كان جريمة جرحت مشاعر العالم الإسلامي، والدول التي أساءت إلى المقدسات الإسلامية هي المسؤولة عن ذلك.