غضب مواقع التواصل بسبب تعرض طفل لبناني للتحرش الجنسي

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ما زالت قضية الطفلة اللبنانية لين طالب تلقي بظلالها على الشارع اللبناني، بعد ان فارقت الحياة نتيجة تعرضها للاغتصاب، وبينما لم تنته قضية لين، ظهرت الى العلن قضية طفل آخر يبلغ من العمر أحد عشر عاما تعرض للتحرش الجنسي أثناء تواجده في مكان عمل والده في عكار شمالي لبنان.

الطفل نقل الى أحد مستشفيات العاصمة بيروت، حيث اكدت التقارير تعرضه للتحرش الجنسي، والسلطات كشفت أنها فتحت تحقيقا وألقت القبض على أحد الأشخاص، حيث اتهمته بالاعتداء على الطفل.

في مجال آخر، موجات الحر تجتاح العالم، في أوروبا ودول أخرى.

في الجزائر تكافح السلطات لمواجهة موجة الحرائق التي تنتشر في أكثر من ست عشرة ولاية في البلاد.

حوالي مئة حريق والنيران طالت الغابات والمحاصيل الزراعية والأبنية السكنية، ارتفاع درجات الحرارة وتخطيها الثمانية والاربعين درجة مئوية ساهم في اندلاع الحرائق بشكل كبير، كما ساهمت الرياح القوية في بعض الولايات الى سرعة انتشار النيران ووصولها الى المناطق السكنية.

في سياق منفصل، العصفور الأزرق رمز تطبيق تويتر، طار ولن يعود ثانية، فالعصفور الشهير لن يبقى رمزا لتويتر بعد أن اعلن مدير الشركة إيلون ماسك تغيير اللوغو الشهير هذا.

ماسك قال إن لوغو العصفور الأزرق، والذي اقترن بكل عمل تويتر وخدماته كموقع للتواصل سيتغير إلى رمز جديد هو عبارة عن حرف إكس.

هذه الخطوة أثارت مواقف متناقضة بين مؤيد للفكرة من باب التغيير، وبين منتقد لها، كون العصفور الأزرق كان تميمة لنجاحات تويتر طوال سنوات.

في المقابل من المتوقع ان يخلق اللوغو الجديد مشاكل للشركة، كونه مرتبط بكثير من الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وخارجها.