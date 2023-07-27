الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المغرب يعلن عن القبض على 50 شخصا يشتبه بصلاتهم بـ"مشاريع إرهابية"

المغرب يعلن عن القبض على 50 شخصا يشتبه بصلاتهم بـ
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أوقفت الشرطة المغربيّة خلال عمليّات متفرّقة في مدن عدّة نحو خمسين شخصا يُشتبه بارتباطهم بـ"مشاريع إرهابيّة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلّية عن مصادر أمنيّة.

العالم- المغرب

وذكر الموقع الإخباري التابع للتلفزيون العمومي المغربي أنّ "عمليّات أمنيّة متزامنة قادت إلى توقيف قرابة خمسين شخصا في مدن مغربيّة مختلفة، في إطار العمليّات الاستباقيّة لمحاربة الإرهاب".

ونقل عن مصادر أمنيّة أنّ "21 شخصا" من هؤلاء الموقوفين وُضعوا "رهن الحراسة النظريّة".

وأضاف الموقع أنّ المشتبه بهم "لفتوا انتباه الأجهزة الأمنيّة المتخصّصة من خلال أفعال كشفت ولاءهم لجماعتَي +داعش+ والقاعدة المتطرّفتَين".

وأشار إلى حجز "أسلحة بيضاء" و"كتب ومخطوطات تدعو إلى القتال، بالإضافة إلى كتابات تُستخدم في صناعة المتفجّرات"، في بيوت بعض الموقوفين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المغربيّة والإسبانيّة أنّها أوقفت، في عمليّة أمنيّة منسّقة بين البلدين، إرهابيا في المغرب وشريكا له في إسبانيا.

روابط ذات صلة

غالبية المغاربة ترفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

مقتل ستة مهاجرين اصطدم قاربهم بالصخور قبالة المغرب

المغرب يستخدم مسيرات إسرائيلية لمواجهة 'البوليساريو'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أميرعبداللهيان يزور إسلام آباد الأسبوع المقبل

الخارجية الإيرانية تعزي الجزائر بضحايا الحرائق الأخيرة

بحث حضور الشركات الإيرانية بمشاريع البنى التحتية في ليسوتو

خبراء يوصون بتصميم مدنٍ ومبانٍ تستطيع مقاومة ارتفاع الحرارة

هل تعاني من عادة قضم الأظافر؟ إليك الحل الفوري!

المغرب يعلن عن القبض على 50 شخصا يشتبه بصلاتهم بـ"مشاريع إرهابية"