العالم- المغرب

وذكر الموقع الإخباري التابع للتلفزيون العمومي المغربي أنّ "عمليّات أمنيّة متزامنة قادت إلى توقيف قرابة خمسين شخصا في مدن مغربيّة مختلفة، في إطار العمليّات الاستباقيّة لمحاربة الإرهاب".

ونقل عن مصادر أمنيّة أنّ "21 شخصا" من هؤلاء الموقوفين وُضعوا "رهن الحراسة النظريّة".

وأضاف الموقع أنّ المشتبه بهم "لفتوا انتباه الأجهزة الأمنيّة المتخصّصة من خلال أفعال كشفت ولاءهم لجماعتَي +داعش+ والقاعدة المتطرّفتَين".

وأشار إلى حجز "أسلحة بيضاء" و"كتب ومخطوطات تدعو إلى القتال، بالإضافة إلى كتابات تُستخدم في صناعة المتفجّرات"، في بيوت بعض الموقوفين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات المغربيّة والإسبانيّة أنّها أوقفت، في عمليّة أمنيّة منسّقة بين البلدين، إرهابيا في المغرب وشريكا له في إسبانيا.