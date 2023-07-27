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وزير الدفاع الروسى وزعيم كوريا الشمالية يناقشان قضايا الأمن العالمى والإقليمى

وزير الدفاع الروسى وزعيم كوريا الشمالية يناقشان قضايا الأمن العالمى والإقليمى
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

ناقش وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قضايا الأمن العالمى والإقليمى، وذلك خلال زيارته لكوريا الشمالية.

العالم - روسيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية "إن الزعيم الكوري الشمالي استقبل وزير الدفاع الروسي، خلال زيارته إلى بيونج يانج، حيث تبادل شويجو الآراء حول الأمن العالمي والإقليمي مع الزعيم الكوري الشمالي".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية أن شويجو سيحضر، في وقت لاحق اليوم، عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى السبعين لانتصار كوريا الشمالية في حرب تحرير الوطن 1950-1953، على حد قولها.

ووصل الوفد الروسي بقيادة شويجو إلى كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، وتتوقع وزارة الدفاع أن تساعد الزيارة في تعزيز العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية وأن تكون علامة فارقة في تنمية التعاون بين البلدين.

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