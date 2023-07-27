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مارأيكم؟
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يقال ان
غرافيك
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فيديو غرافيك
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أثر "عاشوراء" على مقاومة الشعب الفلسطيني
الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش
كان لحادثة كربلاء واستشهاد الحسين بن علي (ع) أثر كبير على مقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم. هذه المسألة واضحة في كلام الشهداء الفلسطينيين. يتفق قاطبة هؤلاء الشهداء على ان طريقهم هو طريق الإمام الحسين (ع)، ولذلك وضعوا في أجندتهم درس الجهاد والتضحية والصمود في مواجهة الاستكبار.
العالم
-
فلسطين
تصنيف :
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فلسطین
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كلمات دليلية :
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