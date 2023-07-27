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مراسل العالم يصف أجواء كربلاء المقدسة في ذكرى عاشوراء + فيديو

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أكد مراسل قناة العالم الإخبارية أن مدينة كربلاء المقدسة قد أتمت الخطتين الأمنية والخدمية لاستقبال المعزين بذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام.

العالم خاص بالعالم

و في اتصال مباشر أشار الزميل نويد بهروز إلى أن كربلاء المقدسة قد أكملت استعداداتها لاستقبال الزيارة المليونية للعاشر من محرم.

وأضاف أن الخطتين الأمنية والخدمية قد أكملتا استعداداتها حسب محافظ كربلاء المقدسة، وقد بدأت هذه المدينة المقدسة باستقبال الزائرين والمعزين من مختلف أنحاء العراق وكذلك من باقي الدول العربية والإسلامية.

وقال: بدأت بالفعل تتوافد المواكب الحسينية والمسيرات العزائية إلى الصحن المطهر للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، للتعبير عن العزاء وللتأكيد على الالتزام بمبادئ أهل البيت عليهم السلام.

ونوه إلى أن الخطة الأمنية قد بدأت بنشر مختلف صنوف القوات الأمنية داخل المدينة ومداخلها وكذلك على الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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