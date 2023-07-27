أمير عبداللهيان لنظيره الآذري: وتيرة التعاون الثنائي تسير في مسار بناء

العالم - إيران

وقال أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الآذربيجاني، إن وتيرة التعاون بين البلدين في الوقت الراهن تسير في مسار بناء وإيجابي.

ووصف وزير الخارجية الإيراني اللقاء الأخير لرؤساء لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وآذربيجان في آستارا بالناجح، وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة بين الجانبين، خاصة في مجال السكك الحديدية والطريق.

وأشار أميرعبداللهيان إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي عبر الفيديو كونفرانس يوم الإثنين الأسبوع المقبل، وأدان مرة أخرى الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك.

بدوره وصف وزير خارجية جمهورية آذربيجان الزيارة الأخيرة التي قام بها أميرعبداللهيان إلى باكو بأنها مهمة، وأضاف أنه في أقصر وقت بعد هذه الزيارة، سوف ترى آثارها الإيجابية على العلاقات بين البلدين.

وشكر جيحون بايراموف المواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بقره باغ وشرح آخر تطورات المفاوضات مع أرمينيا وممر لاتشين.

وقيم الجانبان وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير بناء، وأكدا ضرورة حل المشاكل الإقليمية من قبل الدول والفاعلين الإقليميين.