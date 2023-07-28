مراسل العالم ينقل أجواء الإستعداد لمراسم إحياء ذكرى عاشوراء بكربلاء المقدسة

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وأشار مراسلنا الى أن جموع الزائرين تواصل توافدها إلى مرقد الإمام الحسين وأخيه العباس (عليهما السلام) وسط خطة أمنية مكثفة وخدمية واسعة، وبمشاركة مئات من المواكب التي تقدم الخدمة للزائرين.

ولفت مراسلنا الى أنه في ليلة عاشوراء يحيي المؤمنون ومعزي ابي عبد الله الحسين في الحضور والتدفق والتوافد على الصحن الحسيني الشريف والروضة الحسينية الشريفة فمرقد اخيه العباس عليه السلام وسيد الشهداء حيث تغيب كل الاسماء والعناوين والقوميات والمذاهب وتبقى مدرسة واحدة هي مدرسة الامام الحسين عليه السلام.

وأضاف مراسلنا ان المواكب الحسينية بدأت تتوافد على الصحن الحسيني بمختلف القوميات وموكب تابع للعتبة الحسينية، وتبقى اليوم الليله حيّة في كربلاء في ليلة عاشوراء حتى الصباح حيث تستمر المسيرات العزائية المليونية متدفقه على الصحن الحسيني احياء لليلة عاشوراء الأليمة.

وكان قد وجّه محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي، بلدية كربلاء بتوفير مظلات كبيرة للزائرين خلال مراسم زيارة العاشر من المحرم الحرام.

أكد قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، أنّ “الحشد الشعبي عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات ناقش فيها أكثر من واجب لتأمين الزيارة والخدمات للزائرين”، مشيرًا إلى أنّ “جميع قوات الحشد استنفرت للمساهمة في توفير الأمن والخدمات”.

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