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شاهد.. إتفاق سعودي إسرائيلي وشيك

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

تعزيزا لوجودها وحفاظا على مصالحها، تعمل الولايات المتحدة على تغيير قواعد اللعبة في الشرق الاوسط، بعد التحولات الاخيرة في النظام العالمي. 

العالم - خاص بالعالم

فاميركا ترمي بثقلها للتوصل الى اتفاق يطبع العلاقات بين السعودية وكيان الاحتلال الاسرائيلي، على غرار اتفاقيات ابراهام.

اتفاق المح الرئيس الاميركي جو بايدن انه وشيك، مؤكدا ان هناك تقارب جاري، بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان مع مسؤولين سعوديين في جدة، لمعرفة الصفقة التي يريدونها.

بايدن لم يدلي بمزيد من التفاصيل عن الاتفاق المحتمل، الا ان الصحفي الاميركي توماس فريدمان، كشف في مقالة له بصحيفة نيويورك تايمز، ان الرياض تريد من اميركا ثلاثة اشياء مقابل التطبيع مع تل أبيب.

اولا معاهدة دفاع مشترك على شاكلة الناتو ثانيا الحصول على برنامج نووي مدني واخيرا القدرة على شراء اسلحة متقدمة. وذلك مقابل مطالب لاميركا على راسها وضع حد للعلاقات السعودية الصينية، التي تضر بالاقتصاد الاميركي على المدى الطويل.

صفقة، ستكون ارثا دبلوماسيا مهما لبايدن الذي يسعى للحصول على فترة رئاسية ثانية، وتمهد لعقد اتفاقات مماثلة مع دول اسلامية مهمة كاندونيسيا وباكستان، كما انها ستخفف من حدة الازمة الداخلية التي تعصف بكيان الاحتلال.

صفقة ستكون صعبة ومعقدة وربما غير مضمونة النجاح، لكن لو قرر بادين وضعها على الطاولة، فستحقق بحسب فريدمان مكاسب لاطرافها الثلاث، الا انها ستمحي آمال الفلسطينيين في ان تكون لهم دول مستقلة في اطار حل الدولتين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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