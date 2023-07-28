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قطر تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا

قطر تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الجمعة أن بلاده تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا.

العالم _ قطر

جاء ذلك خلال زيارة يقوم رئيس الوزراء القطري إلى كييف، حيث أجرى محادثات مع نظيره الأوكراني دينيس شميغال اليوم الجمعة.

وأضاف آل ثاني أنه سيتم أيضا تخصيص 50 منحة دراسية للطلبة الأوكرانيين للدراسة في الجامعات القطرية.

وقال رئيبس الوزراء القطري إن الدوحة تدعو إلى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وتدين ذلك، مشددا على ضرورة الإبقاء على كافة قنوات الاتصال مفتوحة لحل الأزمة الأوكرانية.

وأشار إلى أن حل الأزمة يتطلب تعاونا، مؤكدا أن قطر تثمن الجهود الأممية والدولية لتخفيف التصعيد.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأوكراني عن الشكر لقطر على تقديم المساعدات والمنح للطلاب الأوكرانيين، وذكر أن المساعدات القطرية ستخصص لإعادة بناء مرافق الرعاية الطبية والتعليم وإزالة الألغام.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الخارجية القطرية أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يجري زيارة لأوكرانيا، سيناقش خلالها "ملفات مهمة".

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قطر تعلن عن تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار إلى أوكرانيا

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