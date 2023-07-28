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الرئيس الأرميني يؤكد أهمية العلاقات الودية مع ايران

الرئيس الأرميني يؤكد أهمية العلاقات الودية مع ايران
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

سلم السفير الايراني الجديد في يريفان "مهدي سبحاني" اوراق اعتماده الى الرئيس الأرميني "فاهاغين خاتشاتوريان" اليوم الجمعة.

العالم- ايران

وخلال هذا اللقاء أكد الرئيس الأرميني على أهمية العلاقات الودية مع ايران بالنسبة لأرمينيا طوال العقود الـ 3 الماضية معربا عن ثقته بأن الفترة الراهنة ستشهد مزيدا من تدعيم وتعميق العلاقات الثنائية.

من جانبه قال السفير الايراني ان للعلاقات الايرانية الأرمينية جذور تاريخية عميقة وهناك امكانيات كبيرة متوفرة لتطوير العلاقات .

وشدد الجانبان ايضا على الاحترام والثقة التي تسود العلاقات بين البلدين واعتبرا بأن تعزيز هذه العلاقات له تأثير على السلام والاستقرار في المنطقة، كما ناقشا فرص تمتين العلاقات وخاصة في مجال الطاقة ومشاريع البنى التحتية والتعاون التكنولوجي.

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الرئيس الأرميني يؤكد أهمية العلاقات الودية مع ايران

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