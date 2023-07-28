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السيد نصر الله: تفجير مدينة السيدة زينب إرهابي

السيد نصر الله: تفجير مدينة السيدة زينب إرهابي
الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

توجّه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، بالتعازي بشهادة المظلومين في الحادثة التي حصلت بالأمس في مدينة السيدة زينب (ع) في سوريا، لافتا إلى أن هذا العمل قام به إرهابيون تكفيريون بحسب كل المؤشرات وهدفه واضح لكن لن يتمكنوا من تحقيقه.

العالم- لبنان

وخلال كلمته التي ألقاها في الليلة الأخيرة من المحرم في المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، أكد سماحته أن محبّي أهل البيت في سوريا سيحيون غدًا العاشر من المحرّم وبكثافة وأكثر من أيّ عام مضى.

وتوجه سماحته بالشكر لكلّ الذين بذلوا جهودهم لإحياء المناسبة هذا العام للأجهزة الأمنية وكلّ الذين نظّموا وأداروا وأقاموا هذه المجالس وأصحاب المضائف وكل ما كان له مساهمة على صعيد إحياء المناسبة، كما شكر كلّ الذين دعموا ماليًّا وأنفقوا وكل من أقام المسيرات والشكر مسبقًا لكلّ الذين سيحضرون في مسيرات الغد في كل المدن والبلدات.

السيد نصر الله توجه أيضًا بالشكر لكلّ الجيران في المجمعات والمساجد والساحات والمضائف وكل سكان الأحياء، وقال "إن شاء الله هم شركاء في الأجر والثواب ونعتذر منهم لما لحق بهم من أذى وخصوصًا في مجلسنا هذا".

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السيد نصر الله: تفجير مدينة السيدة زينب إرهابي

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