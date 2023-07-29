أهم درس يمكن استخلاصه من واقعة عاشوراء

العالم - خاص بالعالم

وقال فضل الله في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الإخبارية:"شهد صدر الإسلام، محاولات دؤوبة للانقلاب على الأعقاب وتشريع وصول حاكم ظالم إلى الحكم، والحديث في هذا الموضوع كثير، حيث قيل: "أطع أولى الأمر ولو كان ظالما"و "أطع الأمير ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع"، ويقول الباقلاني: "يجب طاعة الأمير ولو كان فاسقا بل يجب طاعته في فسقه وفجوره".

واوضح فضل الله أن "يزيد بن معاوية بالتحديد كان معلنا في الفسق والفجور وهذا خلاف المنهج الإسلامي، فقام الإمام الحسين (ع) بثورة كبيرة ضده.

وبين ان ثورة الامام الحسين عليه السلام، کان يفترض ان يطمسها التاريخ فالحديث عن أقل من 100 شخص فقط في قلب الصحراء قتلوا علی يد 30 ألف شخص في عملية استشهادية جماعية، لکن هذه الثورة أصبحت مصدر الهام للکثير من الحركات والجهات من المسلمين وغير المسليمن منذ 1400 عام حتی اليوم.

وتابع ان الثورة الحسينية دمرت البيت السفياني في النظام الأموي ثم لاحقا سقط البيت المرواني وسقطت الدولة الأموية بشعار يالثارات الحسين.

وأکد ان سبب خلد ذکری عاشوراء وثورة الامام الحسين عليه السلام، منذ 14 قرناً وحتی الان، سؤال يتردد منذ عصور ولايزال يشغل اذهان المفکرين.