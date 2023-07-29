قوات الاحتلال تعتقل مواطنين في بيت لحم والقدس

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أدهم ناصر عواد (28 عاما)، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم.

إلى ذلك، أصيب شاب جراء اعتداء مستوطنين على مركبته قرب قرية المغير، شمال شرق محافظة رام الله.

وأشعل شبان النار في نقطة عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب بالخليل.

واقتحم مستوطنون ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال شاباً من منطقة باب العامود، خلال محاولته التصدي لاقتحام المستوطنين في المنطقة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال قرب حاجز مخيم شعفاط بالقدس، إثر اعتداءات ومداهمات نفذها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين.

والجمعة، واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، فقد أصيب مواطنان بالأعيرة المطاطية في قمع مسيرة مناهضة للاستيطان، وأصيب مواطن بعد تعرض مركبته لهجوم بالحجارة شنه مستوطنون، وأقدم آخرون على إضرام النار في حقول مزروعة بأشجار، في حين اقتحم الاحتلال مدرسة وحطم محتوياتها، واعتقل 5 مواطنين.