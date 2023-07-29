السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣
٠٩:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

لا حل أمام الأمة سوی العودة الی نهج الحسين (ع)

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو رابطة علماء اليمن فؤاد ناجي ان لاحل للأمة الاسلامية من الأزمات التي تعيشها سوی بالعودة الی انتهاج خط الامام الحسين عليه السلام.

العالم - خاص بالعالم

وشدد ناجي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية علی أهمية إحياء الثورة الحسينية وما تمثله من امتداد الخط الإسلامي الأصيل مؤكداً أن الإمام الحسين (ع) جسد القرآن الذي هو قرينه وجسد خط الجنة الذي لابديل عنه إلا خط النار، كما قال النبي (ص) الامام الحسين سيد شباب أهل الجنة.

وأضاف أن الإمام الحسين(ع) جسد خط الحق في وجه الباطل وبالتالي تأتي أهمية الثورة الحسينية لأجل أهمية هذه المبادئ، أي القرآن والإسلام وخط الجنة والحق، التي البدائل عنها تكون هي الظلام والتيه والإنحراف.

وأكد ناجي ان ثورة الإمام الحسين (ع) لا تزال قائمة وجميع الثورات التي أتت بعدها بركة من بركاتها ولولا ثورة الإمام الحسين (ع) لانطمس الحق ولشُرّعَ السكوت امام الطغاة والظالمين والباطل إلى قيام الساعة.

وبيّن عضو رابطة علماء اليمن ضرورة التمسك بخط الامام الحسين معتبراً انه الحل لأزمات الامة الاسلامية، فالحسين لم يخرج الا بعد ان كانت هناك مشكلة وبالتالي اليوم الأمة تعاني من مشكلة سيطرة الطغاة والظالمين ولاحل لها الا العودة الی الثورة الحسينية وانتهاج خط الامام الحسين (ع) في مواجهة الطغاة الذين أصبحوا اليوم أسوء من يزيد وأسوء من سلاطين بني أمية".

روابط ذات صلة

اقامة مراسم العزاء الحسيني في ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وثائقي «ترانيم العودة»

مشاركة الشاعر كمال سحيم في أمسية شعر القدس بحضور الإمام الخامنئي

من "استراتيجية التلاحم" إلى "سيف القدس"

شاهد بالفيديو.. لا حل أمام الأمة سوی العودة الی نهج الحسين (ع)

الأسيرة الفلسطينية المحررة السيدة سوزان العويوي في حوار مع KHAMENEI.IR تنتهك قوّات الاحتلال حقوق الإنسان للأسيرات بشكل مطلق وتحرمهم من أبسط حقوقهم في السّجون

بالفيديو.. ركضة طويريج إلى حرم الإمام الحسين (ع)