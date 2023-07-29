لا حل أمام الأمة سوی العودة الی نهج الحسين (ع)

العالم - خاص بالعالم

وشدد ناجي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية علی أهمية إحياء الثورة الحسينية وما تمثله من امتداد الخط الإسلامي الأصيل مؤكداً أن الإمام الحسين (ع) جسد القرآن الذي هو قرينه وجسد خط الجنة الذي لابديل عنه إلا خط النار، كما قال النبي (ص) الامام الحسين سيد شباب أهل الجنة.

وأضاف أن الإمام الحسين(ع) جسد خط الحق في وجه الباطل وبالتالي تأتي أهمية الثورة الحسينية لأجل أهمية هذه المبادئ، أي القرآن والإسلام وخط الجنة والحق، التي البدائل عنها تكون هي الظلام والتيه والإنحراف.

وأكد ناجي ان ثورة الإمام الحسين (ع) لا تزال قائمة وجميع الثورات التي أتت بعدها بركة من بركاتها ولولا ثورة الإمام الحسين (ع) لانطمس الحق ولشُرّعَ السكوت امام الطغاة والظالمين والباطل إلى قيام الساعة.

وبيّن عضو رابطة علماء اليمن ضرورة التمسك بخط الامام الحسين معتبراً انه الحل لأزمات الامة الاسلامية، فالحسين لم يخرج الا بعد ان كانت هناك مشكلة وبالتالي اليوم الأمة تعاني من مشكلة سيطرة الطغاة والظالمين ولاحل لها الا العودة الی الثورة الحسينية وانتهاج خط الامام الحسين (ع) في مواجهة الطغاة الذين أصبحوا اليوم أسوء من يزيد وأسوء من سلاطين بني أمية".