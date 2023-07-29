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وسط الهدف!

وسط الهدف!
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

الشعوب تعارض الكيان الصهيوني بعمق رغم إقبال بعض الحكومات على هذا الكيان الغاصب.

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