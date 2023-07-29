قلق الكيان الاسرائيلي من تفكك جيشه وتحذير من شبح الحرب الأهلية داخله

العالم – غياهب الكيان

كما يناقش البرنامج قصة تمرد جنود وضباط الاحتلال والذي يهدد جيش الاحتلال بالتفكك والتحذير من شبح الحرب الاهلية في الكيان الذي عاد الى الضوء مجددا وهروب الشركات الاستثماريةالذي يقوض الاقتصاد الصهيوني.

ويسلط البرنامج الضوء على المشاهد التي عرضتها كتيبه جنين في المقاومة الفلسطينية عن نفق خاص بها حفرته لتفاجئ العدو بالانتقال في اطار انتقال الضفة الغربية الى مرحلة جديدة.

وحول المفأجاه الجديدة من مفآجات المقاومة الفلسطينية التي اصابت الاحتلال بذهول، اشار د. سهيل الناطور المتابع للشان الاسرائيلي من بيروت الى خصوصيه وضع"جنين" حيث أن جنين في عام 1948 هي احدى رموز الصمود الكبرى الفلسطينية حيث هاجمها الصهاينة ودافع عنها أهلها والقرى المجاورة ودافع معهم ابطال الجيش العراقي انذاك وقدموا شهداء كثيرون وبقيت مقبرة شهداء الجيش العراقي حتى الان وحافظ اهاليها عليها كرمز من رموز الصمود والتصدي، فعندما يقول العدو الاسرائيلي على انه سوف يقضي على جنين وعلى قوى المقاومة وعادة الحركات المقاومة تخفي هكذا اسرار حتى تفاجئ فيها العدو في المرحلة التي تمت وان جزءا من حربنا ضد العدو وهزيمة نفسيته بالادعاء على انه قد انتصر بالهجوم على جنين فهذا اثبات دائم ان قرار إرادة المقاومة لازال قائم وثابت.

كما استعرض البرنامج الفيلم الدعائي عن جيش الاحتلال والذي اثار جدلا في الكيان الصهيوني وعكس واقعه بعد الانشقاقات بين صفوفه بين مؤيد ومعارض لقانون التعديلات القضائية حاكى مشهدا للجنود في معركة يطلبون فيها الدعم من سلاح الجو الذي يرفض دعمهم قبل معرفه توجهاتهم حيال القانون.

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