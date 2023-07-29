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انطلاق التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ30 على التوالي

السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم السبت للأسبوع الثلاثين على التوالي، المظاهرات الاحتجاجية ضد الإصلاحات القضائية، في مئات المراكز في جميع أنحاء الاراضي المحتلة.

العالم- الاحتلال

وتأتي التظاهرات هذا المساء بعد نهاية أسبوع دراماتيكي صادقت فيه الكنيست بكامل هيئتها على قانون لإلغاء سبب المعقولية .

وأفاد موقع "والا" العبري أن التظاهرة الرئيسية ستكوت عند تقاطع كابلان في تل أبيب، وستنطلق من مركز الشرطة في تل أبيب، احتجاجًا على عنف الشرطة ضد المتظاهرين.

وقال قادة الاحتجاجات: "دخلت"إسرائيل" مرحلة جديدة هذا الأسبوع ، بدأت فيها الحكومة الإسرائيلية بالفعل تولي المحكمة العليا بهدف تحويل "إسرائيل" إلى دويلة ذات سلطة واحدة".

وأضافوا: "هذا تدمير كامل لجيش والمجتمع والاقتصاد الاسرائيلي، وسنزيد الاحتجاجات حتى تعود "إسرائيل" إلى الديمقراطية".

وستجري مظاهرات في عشرات المواقع في جميع أنحاء "إسرائيل"، بما في ذلك حيفا، وبئر السبع، والقدس، وكفار سابا، وروش بينا، وهرتسليا، وموديعين، ومفرق كركور، ومفرق غوما وغيرها.

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