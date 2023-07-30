السيد الحوثي يحذر التحالف ويدعو اليمنيين للجهوزية للقادم

العالم – المشهد اليمني

هذا وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة جماهيرية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام) تحت شعار 'هيهات منا الذلة'، وتنديدا بالإساءات المتكررة للمصحف الشريف.



ورددت الحشود هتافات تدعو لرفض الخضوع للظالمين والتأكيد على مضي الشعب اليمني على نهج وموقف الإمام الحسين وثورته ضد الطغاة والمستكبرين والظالمين.



فماهي دلالات تحذيرات السيد الحوثي؟ ولماذا يعمل التحالف على المماطلة بشان معالجة ملفات الحرب والحصار؟ وماذا عن الهدنة غير المعلنة التي لم تقلل من معاناة اليمنيين بسبب بقاء الحصار؟

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول دلالات تحذيرات السيد الحوثي لدول التحالف؟ وماهي الشروط او المطالب التي لازالت تصر عليها صنعاء؟وماذا عن الهدنة الغير معلنة التي لم تقلل من معاناة اليمنيين بسبب بقاء الحصار؟ والى اين وصلت المفاوضات؟ هل بالفعل وصلت الى طريق مسدود؟



كما يبحث البرنامج في الاسباب التي ادت الى عدم التقدم في اطار ملف السلام وايقاف الحرب والعدوان على اليمن؟وماذا يعني استمرار الهدنة برائيكم في ظل استمرار الحصار؟ هل هناك اي بوادر لايجاد حلول للازمة؟ وماذا عن الصراع الحاصل في مناطق باب المندب بين مليشيات طارق عفاش ومليشيات الصبيحة؟ وهل بالفعل تحاول السعودية طرد مليشيات الامارات واحلال مليشياتها بالقرب من باب المندب؟

ضيوف البرنامج:

- زيد الغرسي رئيس الدائرة الإعلامية بالرئاسة اليمنية من صنعاء

- الاعلامي اليمني محمد الزبيدي من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...