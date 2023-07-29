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اضراب عمال السكك الحديد في بريطانيا

اضراب عمال السكك الحديد في بريطانيا
السبت ٢٩ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

نظم عمال السكك الحديد في بريطانيا إضرابا جديدا السبت للاحتجاج على الأجور وظروف العمل، مع استمرار موجة الاضرابات منذ أكثر من عام.

العالم - أوروبا

وأعلن الاعضاء المنتمون إلى اتحاد السكك الحديد والبحرية والنقل (ار ام تي ) ويعملون لصالح شركات تشغيل القطارات التوقف عن العمل لمدة يوم واحد مما أدى إلى إلغاء الخدمات على نطاق واسع وأعاق حركة المسافرين.

وسيتم تشغيل حوالي نصف خدمات القطار في بعض المناطق بينما ستتوقف الخدمة في مناطق اخرى بشكل تام.

وتضاعفت الإضرابات بسبب تدني الأجور في قطاعات عدة في الأشهر الأخيرة في المملكة المتحدة، متأثرةً بأعلى معدّل تضخّم في مجموعة السبع. وتجلى ذلك خصوصا في المطارات ولدى عمال البريد والسكك الحديد ومقدمي الرعاية الصحية.

وتفاقم نزاع الاتحاد مع 14 شركة تعمل في مجال تشغيل القطارات حول الرواتب وظروف العمل مثل العمل الإضافي بسبب الخطط المثيرة للجدل لإغلاق معظم مكاتب التذاكر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

واتهم الأمين العام للاتحاد ميك لينش حكومة المحافظين بالسعي ل"إبقاء النزاع مستمراً بشكل مصطنع".

وأضاف "تبقى نقابتنا ملتزمة تمامًا بالتوصل إلى تسوية تفاوضية بشأن الأجور والوظائف واالسلامة وظروف العمل"، لكنه أصر أن اعضاء النقابة سيواصلون "الثبات في تحركهم ولن يخضعوا لأي أحد".

من جانبها، أكدت وزارة النقل أن مسؤوليها التقوا رؤساء نقابات السكك الحديد واستمعوا إلى مخاوفهم.

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