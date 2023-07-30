زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتطوير العلاقات مع الصين

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن بيان لـ"كيم" بأن الزعيم الكوري الشمالي يدعو إلى "تكثيف الاتصالات بين الحزبين الحاكمين في البلدين والتأكيد المجدد في المحادثات على موقف الجانبين وحكومتي البلدين للتعامل مع الوضع الدولي المعقد بمبادرتهما وتطوير الصداقة والتعاون.. بشكل مطرد إلى مرحلة عالية جديدة"..

وأقام الزعيم الكوري الشمالي حفل استقبال للوفد الصيني الذي يرأسه لي هونغ تشونغ عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي يوم الجمعة، حيث يعتبر الوفد أول وفد صيني يزور كوريا الشمالية منذ جائحة (كورونا).