تفاصيل هجوم المسيرات الأوكرانية على مجمع 'موسكو سيتي'+فيديو

العالم - روسيا

وعلم مراسل "تاس"، بوقوع انفجار في مبنى"IQ-quarter" في مركز الأعمال بمجمع "موسكو سيتي".

في هذا المبنى المؤلف من 50 طابقا، تكسر نتيجة ذلك الزجاج في الطابقين الخامس والسادس. وتكسر الزجاج كذلك في ناطحة السحاب "أوكو-2" في نفس المنطقة.

وباشرت السلطات، في إخلاء المواطنين من مباني مجمع الأبراج الشاهقة بمنطقة "موسكو سيتي".

وبسبب الحادث، تم وقف إقلاع وهبوط الطائرات في مطار موسكو، الذي استأنف لاحقا عمله بشكل طبيعي.

نتيجة هجوم المسيرات الجوية، تعرض شخص واحد لإصابة طفيفة ولا يوجد قتلى.

وأفادت مديرية النقل في موسكو، بأنه تم منع حركة السير في شارع تيستوفسكايا بمنطقة "موسكو سيتي" بالعاصمة الروسية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تنفيذ الهجوم بواسطة 3 مسيرات جوية أوكرانية.

وأكدت الوزارة أنه تم تدمير إحدى المسيرات في الجو بوسائط الدفاع الجوي في منطقة أودينتسوفو في ضواحي موسكو، في حين تم إحباط عمل الاثنتين الأخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، مما أدى إلى فقدان السيطرة على حركتهما واصطدامهما بأبنية غير سكنية في مجمع "موسكو سيتي".