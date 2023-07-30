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السوداني يكرم عامل بناء أنقذ العشرات من المواطنين من حادثة حريق بالنجف الاشرف

السوداني يكرم عامل بناء أنقذ العشرات من المواطنين من حادثة حريق بالنجف الاشرف
الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بتكريم عامل بناء أنقذ عشرات المواطنين من حادثة حريق في النجف الأشرف.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه اليوم بتكريم المواطن عباس حيدر علي، وهو عامل بناء من أهالي مدينة الشامية بمحافظة الديوانية، لموقفه الشجاع والإنساني عندما ساهم في إنقاذ العشرات من المواطنين من أخطار الحريق الذي حاصرهم في فندق بمحافظة النجف الأشرف".

وأشاد السوداني "خلال استقباله المواطن عباس حيدر، بشجاعته، وأكبر فيه روح الشهامة والغيرة العراقية التي دفعته إلى تهديم جدار بآلات بسيطة، وشقِّ طريق لإنقاذ المحاصرين في الحريق"، معبراً عن تقديره "للروح الوطنية والإنسانية العالية التي يحملها، والتي تصلح أن تكون مثالاً ونموذجاً يفتخر به مجتمعنا العراقي الأصيل".

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السوداني يكرم عامل بناء أنقذ العشرات من المواطنين من حادثة حريق بالنجف الاشرف

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