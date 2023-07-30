الهلال الاحمر الايراني سيبني مركزا طبيا في كربلاء المقدسة

العالم- ايران

وقال امير جبلي: استضفنا الاسبوع الماضي الوكيل الفني والهندسي للجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة، وكان هناك نقاش وتبادل آراء بشأن استكمال مشروع مبنى دار الشفاء الطبي في كربلاء المقدسة.



وأوضح: أن هذا المركز الطبي سيقام في مدينة كربلاء المقدسة ومكون من 11 طابقا، وبالإضافة إلى تقديم الخدمات العلاجية، فإنه يحتوي على غرفة طوارئ وصيدلية.



واضاف جبلي: إن جمعية الهلال الأحمر وهيئة إعادة إعمار العتبات المقدسة ستكملان التقييم وتلخيص مطالبهما بنهاية الأسبوع الجاري ، وسيعقد اجتماع آخر قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.