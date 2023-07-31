أمير عبداللهيان يستقبل نظيره السوري

العالم - ايران

واستقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان، في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية ظهر اليوم الإثنين، وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أمس الأحد على رأس و فد سياسي واقتصادي رفيع المستوى الى طهران.

وأعلنت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق عن الزيارة، وقالت: ان الوفد يتراسه وزير الخارجية والمغتربين ويضم وزير التجارة الخارجية ووزير الاتصالات، بهدف متابعة الاتفاقيات التي تم التوصل اليها خلال زيارة رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى سوريا.

واستضافت دمشق، قبل عدة اشهر، رئيس الجمهورية آية الله سيد إبراهيم رئيسي، والوفد السياسي والاقتصادي رفيع المستوى المرافق له.