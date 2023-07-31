البرازيل والهند والصين تتلقى دعوة لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا في السعودية

العالم _ السعودية

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن دبلوماسيين سعوديين، فإن ممثلي "الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك البرازيل والهند والصين" مدعوون لحضور الاجتماع، ولم يتضح بعد من سيشارك بالضبط في المفاوضات، كما أشارت الصحيفة، إلى أن روسيا لم تتم دعوتها إلى هذه المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب اجتماع السلام المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، لكن أهدافه لم تُفهم بعد.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الاجتماع في المملكة العربية السعودية سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود لما يسمى بخطة السلام للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي 29 يوليو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن المملكة العربية السعودية تخطط لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس في جدة.

ووفقا للصحيفة، سيصل كبار المسؤولين من 30 دولة إلى الاجتماع، لكن روسيا ليست مدرجة في هذه القائمة، ويُزعم أن المشاركة في المشاورات قد تم تأكيدها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وبولندا وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.