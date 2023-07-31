الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

البرازيل والهند والصين تتلقى دعوة لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا في السعودية

البرازيل والهند والصين تتلقى دعوة لمحادثات السلام بشأن أوكرانيا في السعودية
الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

تلقت البرازيل والهند والصين دعوات لمحادثات السلام حول أوكرانيا بمشاركة ممثلين عن الدول الغربية والنامية، والتي ستعقد في المملكة العربية السعودية في أوائل أغسطس.

العالم _ السعودية

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن دبلوماسيين سعوديين، فإن ممثلي "الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وكذلك البرازيل والهند والصين" مدعوون لحضور الاجتماع، ولم يتضح بعد من سيشارك بالضبط في المفاوضات، كما أشارت الصحيفة، إلى أن روسيا لم تتم دعوتها إلى هذه المفاوضات.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن موسكو ستراقب اجتماع السلام المزمع عقده في السعودية بشأن أوكرانيا، لكن أهدافه لم تُفهم بعد.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن الاجتماع في المملكة العربية السعودية سيكون مفيدا إذا كان يساعد الغرب على فهم الطريق المسدود لما يسمى بخطة السلام للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وفي 29 يوليو، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن المملكة العربية السعودية تخطط لإجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في الفترة من 5 إلى 6 أغسطس في جدة.

ووفقا للصحيفة، سيصل كبار المسؤولين من 30 دولة إلى الاجتماع، لكن روسيا ليست مدرجة في هذه القائمة، ويُزعم أن المشاركة في المشاورات قد تم تأكيدها بالفعل من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وبولندا وجنوب إفريقيا، ومن المتوقع وجود مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان.

روابط ذات صلة

الكرملين: سنتابع الاجتماع في السعودية بشأن أوكرانيا

الكيان المحتل حول السعودية: إشارة بايدن مشجعة لكن الطريق طويل

متجاوزاً السعودية.. ارتفاع صادرات العراق النفطية الى امريكا

بايدن والرهان على التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 31-07-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 31-07-2023

بالفيديو.. فيصل المقداد في طهران والاعلان عن انشاء مصرف إيراني سوري مشترك 

خرازي يستعرض محاولات أمريكا لعرقلة العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق

بالفيديو.. أوساط اسرائيلية يمنية ترفض وقف الاستيطان مقابل التطبيع مع السعودية 

بكين تعلن عن موعد أول تدريب مع سلاح الجو الإماراتي