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إلى أنه وبحسب المعلومات فان الشاب الفلسطيني تمكّن بالتنكر بزي رجل امن ووصل الى مستوطنة معاليه ادوميم القريبة من بلدته، وقام بالدخول الى المستوطنة وحاول على ما يبدو الوصول إلى احد المجمعات التجارية داخل المستوطنة وهذا هو الهدف الذي اراده، ولكنه عندما لم يستطع الدخول الى المجمع التجاري قام باطلاق النار من رشاش نوع اف 16 على مجموعة من المستوطنين، الذين كانوا يتواجدون في المكان، ما ادى الى اصابة 6 منهم وصفت حالة اثنين بانها خطيرة للغاية، وبعد ذلك تم اطلاق النار من قبل رجال الامن المتواجدين في المكان، حيث الشهيد المزارعة ما ادى الى استشهاده على الفور.

وأضاف مراسلنا أنه وعلى اثر العملية وصل مباشرة الى مكان العملية وزير الامن القومي اتمار بن غفير الذي دعا الى تسليح كل المستوطنين في الضفة الغربية بدعوة انهم يتعرضون لعملية قتل من قبل الفلسطينيين وانه حان الوقت لان يتم مكافأة من يقتل الفلسطينيين لا محاسبتهم على حد تعبيره.

وكان قد استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال تنفيذه عملية اطلاق نار شرقي القدس المحتلة، وقالت وسائل اعلام اسرائيلية إن الشاب قام بعملية اطلاق النار عند مجتمع تجاري في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس موضحة أن العملية ادت الى اصابة ستة مستوطنين اثنان منهم بحالة حرجة.

واضافت المصادر إن منفذ العملية استخدم رشاشا من نوع إم ستة عشر، وبعد تنفيذه لها قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه فورا.

وتزامنت العملية مع انعقاد جلسة تقييم أمنية يترأسها كل من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، في مقر جيش الاحتلال بالضفة الغربية.

وفرضت قوات الاحتلال إغلاقاً تاماً للمنطقة، ومنعت حركة التنقل في محيط المستوطنة، فيما حظرت المنظومة الأمنية الإسرائيلية دخول العمال الفلسطينيين لمستوطنات القدس حتى إشعار آخر.

الى ذلك اعتبرت حركة حماس العملية تأتي دفاعا عن المسجد الأقصى وردا على اقتحامات المستوطنين.

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