متحف فلسطيني في اسطنبول لوثائق تثبت ملكية الأرض قبل الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

هنا متحف فلسطين في اسطنبول ، تفاصيل المكان جميعها تحكي تاريخ شعب عاش منذ الازل في ارض كنعان ، اروقة المتحف متنوعة تضم وثائق ثبوتية لملكية الارض قبل الاحتلال ، وأزياء تراثية وادوات كان يستخدمها الفلسطينيون في الزراعة وشؤؤون حياتهم ، وهي تفاصيل تمثل هوية وتاريخ بالنسبة للفلسطينين.

المتحف الذي افتتحه نشطاء فلسطينيون ومتضامنون بات وجهة للراغبين في الاقتراب من تاريخ فلسطين، يتعرفون على تراثها وهويتها ومراحل نضالها ، وقدرة الشعب على الصمود الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال.

هي محاولات فلسطينية اذن للحفاظ على التراث والهوية وابقاء فلسطين حاضرة بازيائها وحكاياتها وتاريخها في انحاء العالم، محاولات يرى فيها الفلسطينيون شكلا من اشكال المقاومة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...