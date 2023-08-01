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وزير الدفاع اليمني يحذر الاحتلال من التواجد في المياه الإقليمية اليمنية

وزير الدفاع اليمني يحذر الاحتلال من التواجد في المياه الإقليمية اليمنية
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية بصنعاء "اللواء الركن محمد ناصر العاطفي" على، أن "البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، والنطاق الحيوي والاستراتيجي للبحر العربي والمحيط الهندي، هي النطاق الجيوبولتيكي للقوات المسلحة اليمنية وللسياسة الدفاعية لليمن؛ محذرا قوى التحالف السعودي بالقول : ان التواجد غير المشروع في المياه الإقليمية اليمنية كلفة باهظة الثمن للاحتلال.

العالم - اليمن

جاء ذلك في كلمة لوزير الدفاع اليمني، خلال اللقاء الموسع لقيادة القوات البحرية اليوم الاثنين، مضيفا: لقد آن الأوان ليعلم الجميع الحقائق كما هي لا كما يريد العدوان تصويرها لتضليل العالم؛ فنحن في القوات المسلحة، ومنها القوات البحرية على وجه التحديد، نؤكد بأننا نمتلك القدرة الكاملة لتأمين وحماية واستقرار المسارات الملاحية الدولية على كل امتداد مياهنا الإقليمية السيادية.

وتابع اللواء العاطفي : اليوم اليمن، هو صاحب القرار الوطني السيادي في ظل القيادة الحكيمة وهو من يتحدث، وعلى الجميع أن يحسنوا الاستماع إليه.

وفنّد وزير الدفاع في حكومة الانقاذ اليمنية، الشائعات والدعايات، التي تُروج لها دول التحالف ومن يقف معها "وخاصة العدو الصهيوني"، من ان "تواجدهم في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب والجزر اليمنية هو لتأمينها من الإرهاب والقرصنة البحرية".

وصرح : إن أوراق العدوان تكشفت واتضحت السيناريوهات، وما يقوم به العدو من احتلال، وفرض سيطرة بحرية عدوانية على الموانئ والجزر والمياه الإقليمية هو الإرهاب بعينه؛ واستطرد أن "دول العدوان هي من تصنع الإرهاب، وتحتضن وتمول عناصرها الإرهابية ومجاميع القرصنة البحرية"؛ حسب موقع المسيرة الاخباري.

واكمل العاطفي : سنقابل التحدي بالتحدي، والتصعيد بالتصعيد، والقصف بالقصف، والاحتلال بالمقاومة، والمناورات بالتطبيق العملي، والسلام بالسلام، ومن موقع المسؤولية نقول للشعب اليمني في الداخل والخارج، أن القضية اليوم أصبحت واضحة، ولن يستطيع أعداء اليمن بعد اليوم الاستمرار في الكذب وتضليل الناس عن الحقائق، وشعبنا يدرك جيداً الأهداف والمخططات التي تستهدف اليمن كله دون استثناء.

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