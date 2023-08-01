المسيرات الأوكرانية تجدد قصف مبنی شاهقاً في موسكو

العالم - روسيا

المسيرات الأوكرانية تنقل الحرب الى العاصمة الروسية. للمرة الثانية على التوالي وخلال يومين فقط تعرضت موسكو لهجوم اوكراني جديد بطائرات مسيرة، يقول الجيش الروسي ومسؤولون روس إن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لكن إحداها أفلتت من أنظمة الدفاعات الالكترونية الروسية وضربت مرة أخرى مبنى شاهقا في حي موسكو سيتي الذي يبعد كيلومترات معدودة من الساحة الحمراء والكرملين.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين:"وصلت إحدى هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 مترا مربعا، ولم تترد أنباء عن وقوع إصابات".

وبعد وقت قصير على الهجوم، سارعت خدمات الطوارئ الروسية الى إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة وجيزة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.

وبغض النظر عن حجم الاضرار التي خلفتها الهجمات المسيرة الاوكرانية على العاصمة موسكو، إلا أنها تشكل ازعاجاً للكرملين، خاصة مع تزايد هذه الهجمات عليها في الفترة الاخيرة بالرغم من أنها تبعد قرابة خمسمئة كيلومتر عن الحدود الأوكرانية؛ أمر يطرح أكثر من علامة استفهام؟

وبالتزامن مع الهجوم على موسكو تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانيا حاولت مهاجمة سفن من أسطول البحر الأسود.

كذلك لم تتوقف محاولات العمليات الهجومية الاوكرانية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيا، لتؤكد القوات الروسية انها أحبط ثماني هجمات للقوات الأوكرانية وقضت على عشرات المهاجمين.

هذه التطورات قابلتها تحركات سريعة لرئيس أركان الجيش الروسي غيراسيموف الذي قام بزيارة لتفقد الوحدات العسكرية الروسية على محور زابوروجيا، مصدرا تعليماته بتوجيه ضربات استباقية للجيش الأوكراني.