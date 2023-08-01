رباعتان إيرانیتان تحصدان أربع ميداليات في بطولة آسيا لرفع الأثقال

العالم - إيران

وأحرزت الرباعة الإيرانیة ریحانه کریمي، ثلاث ميداليات ملونة في وزن 59 کغم للسيدات في فئة الشباب ببطولة آسيا لرفع الأثقال المقامة في الهند.

ونجحت ریحانه کریمي في فئة الخطف من رفع 81 كغم لتفوز بالميدالية البرونزیة وفي فئة النتر رفعت 107 كغم لتفوز بالفضیة أيضا في هذه الفئة وكذلك ببرونزیة المجموع بتسجيل 188 كغم.

وتمکنت غزل حسیني في فئة الخطف من رفع 80 كغم لتحرز الميدالية الفضیة في وزن 59 کغم للسيدات في فئة الناشئات بهذه البطولة.

وبدأت بطولة آسيا لرفع الأثقال للشباب والناشئين، يوم 28 تموز في مدينة نيودلهي الهندية وتستمر حتى السادس من أغسطس.