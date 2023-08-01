ما وراء اصرار المعارضة الاسرائيلية على الاحتجاجات للاسبوع الـ30؟

وعلى الرغم من اقرار الكنيست قانون التعديلات القضائية، استمرت الاحتجاجات المعارضة لحكومة نتنياهو للاسبوع الثلاثين على التوالي.

وبالطبع وضع الكيان الصهيوني في العالم بات سيء جداً، ولاسيما في الولايات المتحدة الامريكية بحسب ما اعلنه عموس يادلين وهو رئيس الاستخبارات العسكرية الصهيونية السابق.

يناقش البرنامج هذا الموضوع مع المتابع للشأن الاسرائيلي صالح ابوعزة.. الذي قال: ان نتنياهو لازال مؤمناً في المضي بالتعديلات القضائية، ولهذا يحاول ان تحظى هذه التعديلات باجماع الشارع الاسرائيلي، ولكن بوجود المعارضة التي ترفض ذهاب نتنياهو مثل هكذا التعديلات باعتبار انها تغير من الواقع الديمقراطي داخل الكيان الاسرائيلي حسب ما تصفه المعارضة، لهذا تستمر هذه الاحتجاجات خاصة بعد توقيع والمصادقة على اهم قانون في حزمة التعديلات القضائية وهو الغاء المعقولية.

واوضح، ان الغاء المعقولية ذهب الى المحكمة العليا، وهذه المحكمة قررت بان ينظر في هذا القانون بوجود 15 قاضياً، واعتبره بالامر الفريد من نوعه وجود هذا العدد من القضاة للنظر في مدى دستورية قانون اسرائيلي.



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