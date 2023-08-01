محادثات 'صريحة ومثمرة' بين الصين وأمريكا في واشنطن

العالم - الأميركيتان

كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن كبير الدبلوماسيين الأميركيين لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ دانيال كريتنبرينك أجرى "محادثات صريحة ومثمرة" مع نظيره الصيني يانغ تيو في واشنطن.

وقال موقع الوزارة إن الجانبين أجريا مناقشة صريحة وموضوعية ومثمرة كجزء من الجهود المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة وإدارة العلاقات الثنائية بمسؤولية على حد قوله مشيرا إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية ، بما في ذلك العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا.

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة على إعلان واشنطن تخصيص مساعدة عسكرية بقيمة 345 مليون دولار لتايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وأقل من أسبوع على إقالة وزير خارجية الصين تشين غانغ من منصبه.

وفي بيان، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أن "الطرفين أجريا محادثات صريحة وجوهرية ومثمرة في إطار الجهود المبذولة لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة وإدارة العلاقة الثنائية بشكل مسؤول".

وأضافت "تبادل الطرفان كذلك وجهات النظر حول مجموعة من المسائل الثنائية الإقليمية والعالمية بما يشمل حرب روسيا على أوكرانيا ومسائل تتعلق بمضيق تايوان".

هذا وسبق للمسؤولين الأميركيين الكبيرين أن التقيا يانغ في الصين مطلع حزيران الماضي قبل أسابيع من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لبكين وأجريا حينها محادثات "صريحة" و"بنّاءة" حول سبل تحسين العلاقات الثنائية على ما ذكرت وزارة الخارجية الصينية.

من جهتها، زارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين والموفد الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري الصين في الفترة الأخيرة، ورأت يلين أن "انفصال" الاقتصاد الأميركي عن اقتصاد الصين "مستحيل عمليا".

كما أكّدت ممثلة التجارة الأميركية جينا رايموندو نهاية تموز أنها تنوي زيارة الصين بحلول نهاية الصيف.