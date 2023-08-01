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ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة 'النيجر' في رحلات الإجلاء الفرنسية

ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة 'النيجر' في رحلات الإجلاء الفرنسية
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

حثت ألمانيا رعاياها في النيجر على مغادرة البلاد في رحلات الإجلاء التي تنظمها باريس اليوم الثلاثاء، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في النيجر بغرب أفريقيا.

العالم - أوروبا

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان "بإمكاننا أن نؤكد أن زملاءنا الفرنسيين عرضوا، في حدود السعة المتاحة، نقل مواطنين ألمان على متن رحلاتهم من النيجر"، مضيفة أنها نصحت "جميع المواطنين الألمان في نيامي بقبول العرض".

وتم إغلاق حدود النيجر أمام الرحلات الجوية التجارية منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وحكومته المنتخبة ديموقراطيا يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات بغرب أفريقيا ووسطها.

وتعتزم فرنسا إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. وقالت الحكومة الألمانية يوم الاثنين إنها لا تخطط لإجلاء مواطنيها على أساس معطيات الوضع الحالي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية أمس الاثنين إنها تفترض أن أقل من 100 مواطن ألماني موجودون حاليا في النيجر، بخلاف الموجودين فيها ضمن مهمة عسكرية للجيش الألماني.

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خروج مواطني أوروبا واحد تلو أخرى.. ألمانيا تحث رعاياها على مغادرة 'النيجر' في رحلات الإجلاء الفرنسية

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