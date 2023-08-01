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رئيس أركان الجيش الجزائري في روسيا..

'شنقريحة' يلتقي اليوم بـــ'شويغو' في موسكو

'شنقريحة' يلتقي اليوم بـــ'شويغو' في موسكو
الثلاثاء ٠١ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

 نقلت وكالة الأنباء الجزائرية في روسيا قولها:"إن رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة وصل إلى روسيا ومن المقرر أن يلتقي مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو".

العالم - الجزائر

أجرى وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، مؤكدا أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، محادثات مع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الفريق أول السعيد شنقريحة".

وأشار شويغو إلى أن العلاقات الروسية الجزائرية تتطور بشكل ديناميكي وإيجابي.

وأكد وزير الدفاع الروسي أن روسيا والجزائر تهدفان إلى انتهاج سياسة خارجية مستقلة، والدفاع عن مصالحهما الوطنية رغم الضغوط الغربية.

لقد أعطينا إشارة واضحة للعالم أجمع، أن روسيا والجزائر تهدفان إلى اتباع سياسة خارجية مستقلة والدفاع عن مصالحهما الوطنية، رغم الضغوط غير المسبوقة من قبل الغرب.

وأعلن شويغو أن "روسيا مهتمة بمكانة الجزائر الرائدة في مجال الأمن شمال أفريقيا، ومستعدة للإسهام في تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة الجزائرية".

ووصل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، السعيد شنقريحة، إلى روسيا، حيث سيلتقي بوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، حسبما ذكرت السفارة الجزائرية في موسكو.

وقالت السفارة لوسائل إعلام روسية: "نؤكد أنه وصل إلى روسيا، لقد وصل في اليوم السابق".

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