الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن نية 500 طبيب في القطاع الصحي بالهجرة

العالم - خاص بالعالم

الى القطاع الطيي في كيان الاحتلال وصلت الازمة، والازمة هذه المرة حقيقية، ٥٠٠ طبيب اسرائيلي يفكرون بالهجرة من كيان الاحتلال نتيجة الازمة السياسية التي تعصف به منذ اشهر بسبب التعديلات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمرريرها.

هذا الخبر اوردته هيئة البث الرسمية الاسرائيلية، وزارة الصحة الاسرائيلية حذرت بان هذا العدد او حتى اقل منه ان نفذوا تهديداتهم فسيكون الامر غاية في الخطورة وسيشكل ازمة في القطاع الصحي.

الاطباء الذين يفكرون بالهجرة هم من كافة التخصصات، مما يعني ان الازمة ستكون معقدة، وهذا الامر يعتبر سيناريو، لما هو اكثر تعقيدا حال قرر اتحاد النقابات المهنية والعمالية الهستدروت الانضمام للاحتجاجات المستمرة في كيان الاحتلال، لاسيما وان الهستدروت بات يهدد رسميا باعلان الاضراب.

ويستمر الصراع الاسرائيلي الداخلي الامر الذي بات يهدد بانهيار انظمة كاملة في الكيان.

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