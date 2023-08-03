هل ستطيح المحاكمات المتتالية بآمال ترامب الرئاسية؟

العالم - خاص بالعالم

فقد استدعي ترامب الذي يقود حملة انتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، أمام محكمة اتحاديّة في واشنطن لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات 'جنائيّة' لقلب نتائج انتخابات 2020.

لائحة الاتّهام الواقعة في 45 صفحة والتي نُشرت في وقت سابق تشير بشكل ملحوظ إلى وجود 'مشروع إجرامي' وتتّهم ترامب بتقويض أسس الديموقراطيّة الأميركيّة من خلال محاولة تغيير عمليّة فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أميركي، وهي اتّهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدّية لأنّ ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.

في المقابل فإنّ الدعوَيَين الجنائيّتين السابقتين المرفوعتين ضدّه هذا العام، بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية، تتعلّقان على التوالي بالفترة السابقة لولايته وما بعدها.

والمحكمة التي تُوجَّه التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقرّ الكونغرس الأميركي الذي اقتحمه مئات من أنصار ترامب لمنع التصديق على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

ويعاقب القانون الأمريكي على تهمة 'التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة' بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، أما تهمة 'التآمر على الحقوق'، فالعقوبة فيها السجن لمدت تصل إلى 10 سنوات.

فيما يعاقب القانون أيضا من تتم إدانته بارتكاب تهمة 'عرقلة الإجراءات الرسمية' بالسجن لمدة تصل إلى 20 سنة أما بخصوص تهمة 'التآمر لعرقلة إجراء رسمي'، فعقوبتها السجن لمدة 20 عاما كحد أقصى.

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