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لائحة اتهام جديدة ضد ترامب

لائحة اتهام جديدة ضد ترامب
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام أمريكية مساء الثلاثاء إن هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى وجهت تهما للرئيس السابق دونالد ترامب تتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء انتخابات 2020.

العالم - الأميرکيتان

وقالت وسائل الإعلام إن الهيئة التابعة للقاضي جاك سميث، أعادت لائحة اتهام مغلقة ضد فرد لم يذكر اسمه في تحقيق متعلق بالانتخابات.

وأشارت إلى أن لائحة اتهام ترامب تتضمن 4 تهم بالتآمر لارتكاب الاحتيال والتلاعب بالشهود والتآمر لعرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر على حقوق المواطنين.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد قال إنه علم أن لائحة اتهام جديدة ستوجه له.

وتوقع دونالد ترامب إدانته بتهم فيدرالية تتعلق بأحداث اقتحام الكابيتول.

ورفضت المحكمة طلبا للرئيس السابق بشأن استبعاد مدع عام في التحقيق في انتخابات جورجيا واقتراحه بإلغاء التقرير النهائي لهيئة المحلفين الكبرى ذات الأغراض الخاصة.

ورفض قاض في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، الاثنين، جهود الفريق القانوني لدونالد ترامب لتقديم أدلة في الاتهام الموجه للرئيس السابق بشأن تدخله لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، كما رفضت المحكمة طلبا من ترامب بشأن استبعاد المدعي العام الذي يحقق معه.

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لائحة اتهام جديدة ضد ترامب

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