الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

انطلاق مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فی جزيرة بوموسى

انطلاق مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فی جزيرة بوموسى
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية للدفاع الراسخ عن الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي مع التركيز على جزيرة بوموسى. 

العالم - ایران

وبدأت المناورات صباح اليوم بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد البحرية التابعة لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة والمسؤولين المحليين في جزيرة بوموسى.

وأُطلِق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاستعراض القوة والاستعدادات الدفاعية القتالية لبحرية حرس الثورة الاسلامية في صيانة أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية.

وتشارك في التدريبات الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ووحدات الرد السريع وكتائب الإمام الحسين عليه السلام في مقاطعة هُرمزكان وقوات التعبئة البحرية المدعومة بالقوات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.

روابط ذات صلة

طهران تعتبر ايضاحات روسيا حول الجزر الثلاث غيركافية

الخارجية الإيرانية: التدخل في قضية الجزر الإيرانية الثلاث أمر مدان

مساعد الرئيس الايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع الحدث.. انقلاب النيجر واسباب القلق الفرنسي الغربي

انطلاق مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فی جزيرة بوموسى

لائحة اتهام جديدة ضد ترامب

الاتحاد الأوروبي يجلي جميع مواطنيه من النيجر

الأسطول الروسي يدمر 3 قوارب مسيرة هاجمت سفن مدنية روسية

تونس.. قيس سعيد يعفي رئيسة الحكومة ويعين خلفا لها