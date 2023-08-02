انطلاق مناورات القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية فی جزيرة بوموسى

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وبدأت المناورات صباح اليوم بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد البحرية التابعة لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري، ومجموعة من قادة ومسؤولي القوات المسلحة والمسؤولين المحليين في جزيرة بوموسى.

وأُطلِق على هذه المناورات اسم 'الشهيد إسحاق دارا' لاستعراض القوة والاستعدادات الدفاعية القتالية لبحرية حرس الثورة الاسلامية في صيانة أمن الخليج الفارسي والجزر الإيرانية.

وتشارك في التدريبات الوحدات القتالية والصاروخية والطائرات المسيرة ووحدات الرد السريع وكتائب الإمام الحسين عليه السلام في مقاطعة هُرمزكان وقوات التعبئة البحرية المدعومة بالقوات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية.