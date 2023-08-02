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ولايتي: سوريا رمز للمقاومة

ولايتي: سوريا رمز للمقاومة
الأربعاء ٠٢ أغسطس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

قال مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ان سوريا هي رمز للمقاومة ودور الرئيس السوري كان حاسما وساهم في شموخ الجمهورية العربية السورية ضد هجمات الصهاينة وأنصارهم بقيادة الولايات المتحدة.

العالم - ايران

والتقى علي أكبر ولايتي ، مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد ، في طهران يوم الثلاثاء ، وبحثا القضايا الإقليمية والدولية الهامة والتعاون الثنائي.

وقال ولايتي في مستهل هذا اللقاء: إن التطور المتزايد للعلاقات بين إيران وسوريا بمختلف أبعادها تحظى باهتمام جاد ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا على المستويين الإقليمي والدولي ، ويسعدنا أن تتطور عملية التعاون والأنشطة في هذا الإطار.

وأكد أن "جبهة المقاومة استطاعت تحييد مؤامرات الأعداء وأهدافهم الشريرة بالتلاحم والتعاضد ، وحققت انتصارات كثيرة ، وبلا شك ستحقق المزيد من النجاحات بعد ذلك".

وقال ولايتي: "سوريا رمز للمقاومة ودور الرئيس السوري كان حاسمًا وساهم في شموخ الجمهورية العربية السورية ضد هجمات الصهاينة وأنصارهم بقيادة الولايات المتحدة". "

بدوره أعرب وزير خارجية سوريا عن ارتياحه لهذا اللقاء وأكد: أنه يرى من الضروري أن يعرب عن تقديره وشكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواقفها القوية في دعم سوريا وجبهة المقاومة ، وان لقائي بكم مرة أخرى سيسهم في مواصلة مسار التنمية والتعاون بتنسيق أفضل ومعنويات عالية وحتى الآن في الاجتماعات المختلفة التي عقدناها ، كانت نصائحكم حول القضايا والعلاقات الثنائية مفيدة لنا.

وقال فيصل المقداد: على الرغم من كل التحديات والمشاكل ، ما زلنا نشعر بالاقتداربفضل الصداقة مع الجمهورية الإسلامية ونحن فخورون دائمًا بصداقة ودعم إيران.

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