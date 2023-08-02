ما وراء ما يجري في كواليس انقلاب النيجر

ويرى الباحث السياسي ادريس احميد، ان الانقلاب الذي حصل في النيجر يعود سببه الى اطماع وصراع دولي كبير في القارة السوداء. معتبراً مبررات انقلاب العسكر بالواهية من اجل تحسين الوضع الاقتصادي والامني، وقال: ان الوضع الاقتصادي في النيجر افضل من السابق وهي دولة مستقرة بطبيعة شعبها، وتتواجد فيها قواعد عسكرية، لذلك فان تبرير الانقلابيين ليس الا طمع من قبل هؤلاء العسكريين.

واكد ان هناك ايادي دفعت العسكر للقيام بالانقلاب على الرئيس محمد مأزوم، من اجل البحث عن مصالحها التي تنتهي خلال البرنامج الديمقراطي الذي ينفذه الرئيس مأزوم واحد اهمها هو اقالة قائد الحرس النيجري.

من جانبه، اكد القيادي السياسي في حزب التجديد النيجري عمر مختار الانصاري، ان الوضع الامني في النيجر متدهوراً منذ عشر سنوات، نتيجة تدخلات الجماعات الارهابية على المثلث الحدودي بين مالي وبوركيناسو والنيجر.

وقال: ان النيجر محاصرة من قبل هذه الجماعات من جميع الجهات، اما من ناحية الوضع السياسي فهو كان متأزماً من قبل، حيث اتهمت المعارضة الحزب الحاكم بتزوير الانتخابات، خاصة وانها فازت في نيامي بنسبة اكثر من 80 بالمئة، مشيراً الى ان الوضع زاد تأزماً بعد الانقلاب الحالي.

واوضح، ان المعارضة لا ترى ضرورة القيام بانقلاب عسكري بذريعة الدواعي الامنية باعتبار ان الانقلاب لا يحل التدهور الامني.

وحول اجلاء فرنسا رعايها من النيجر وتوقعات بان يكون هناك تدخل عسكري فرنسي لانقاذ الرئيس محمد بازوم، قال مختار الانصاري: ان المواطنين النيجريين يشعرون بالقلق الشديد نتيجة هذا الامر ويتخوفون من مرحلة ما بعد هذا الاجلاء، وسط تدهور امني شديد.

اما الحديث عن تظاهرة امام السفارة الفرسية رفع خلالها العلم الروسي وصور الرئيس بوتين، اعتبر ان هذه الاعلام رفعت فقط من اجل اغاظة فرنسا لان اهل النيجر ضد الحزب الحاكم ويرون انه مدعوم فرنسياً.

وحول اعتبار الانقلاب بانه انقلاب ضد التدخل والنفوذ الفرنسي في النيجر، قال: ان بعض المراقبين يرون ذلك، كما ان هناك آخرون يعتبرون انه فقط صراع على السلطة.

وفيما يتعلق بالقلق الغربي الامريكي من وقوع الانقلاب في النيجر تحت شعار بانه معادي للديمقراطية والاطاحة برئيس منتخب، اكد ان الغرب لديه قواعد ومصالح في النيجر، ومن الطبيعي ان يقلق بشأنها، خاصة وان النيجر مفتوحة على جميع السيناريوهات ولا احد يعلم ما الذي سيحدث.

بدوره، اشار الاكاديمي والباحث السياسي اسامة اسماعيل، الى ان هناك دعم شعبي للانقلابيين في النيجر، وان الانقلاب لم يحدث بصورة دموية بمعنى ان هناك مؤشرات رضى عما يحدث في البلاد.

وقال اسماعيل: ان الانقلابيين وعلاقتهم بجمهورية مالي وبوركينافاسو، يمكن التأكيد في مكان ما ان هناك اشارات سيئة تجاه الغرب وهذا ما يحدث فعلاً، بمعنى وجود علامة عن تراجع غربي في النيجر كما حصل في مالي وبوركينافاسو. مؤكداً ان هناك يقظة في القارة السوداء في مواجهة الاستعمار الفرنسي الغربي.

ما رأيكم..

اي ابعاد للانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر؟

ماذا بعد مهلة الاسبوع التي اعطتها "ايكواس" لانهاء الانقلاب؟

ما خلفيات القلق الفرنسي الغربي من الانقلاب على الرئيس مازوم؟

هل تتدخل فرنسا عسكرياً لاعادته الى الحكم بعد رفض الانقلابيين ذلك؟

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